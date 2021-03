Dei yngste barna slepp munnbind i skulen

innenriks

Munnbind blir ikkje tilrådd for barn opp til 13 år. Derfor blir det ikkje innført noka tilråding om bruk av munnbind for barn i barnehage og barneskule.

Det kjem fram i dei nye smittevernrettleiarane for barnehage, barneskule og ungdomsskule. Dei oppdaterte rettleiarane vart lagt fram torsdag.

Onsdag vart det lagt fram ein liknande ny rettleiar for vidaregåande skule.

Ulike føresetnader

Kunnskapsminister Guri Melby (V) minte om at elevar på ungdomsskulen og tilsette har betre føresetnader enn yngre barn for å bruke munnbind riktig.

Ho meiner risikoen vil vere for stor for at det blir brukt feil blant dei yngre barna.

– Då kan det tvert imot ha ein negativ effekt knytt til smittespreiing, åtvarar Melby.

Men på ungdomsskulen blir det no opna for at munnbind kan vurderast som eit ekstra smitteverntiltak i kommunar som har mykje smitte.

– Det er ikkje snakk om bruk av munnbind i undervisningssituasjonen, for der er det meininga at elevane skal sitje på faste plassar, slik at risikoen er mindre. Men i overgangssituasjonar, når ein bevegar seg frå rom til rom eller er i fellesareal, er det ei tilråding om bruk av munnbind, seier Melby til NTB.

Ho understrekar at bruk av munnbind uansett skal vere frivillig for elevar og tilsette.

Det blir òg tilrådd at munnbind blir delt ut gratis til elevane.

Halvert storleik

I dei nye rettleiarane blir det òg lagt opp til mindre gruppestorleikar på raudt nivå.

Dette er dei viktigaste endringane:

* I barnehagen bør ein storbarnskohort på raudt nivå ikkje overstige 7–8 barn, mot 8–10 barn i den gamle rettleiaren. Talet på kohortar som kan samarbeide, er reduserte frå tre til to.

* På raudt nivå i barneskulen og ungdomsskulen bør talet på kontaktar elevane har i ei veke, bli halvert i forhold til gult nivå. Det betyr at klassane mange stader må delast i mindre grupper.

Melby peikar på at klassestorleikane varierer mykje på tvers av landet. Men nokre stader vil det ramme tilbodet, innrømmer ho.

– Så er det spesifisert at 1. til 4. trinn skal ha eit heiltidstilbod. Det betyr at dette først og fremst vil gjelde frå 5. trinn og oppover.

Dei nye smittevernrettleiarane tek til å gjelde 12. april.

Ny røyndom

Dei nye reglane er ein direkte konsekvens av den meir smittsame engelske virusvarianten. Før den nye virusvarianten kom til Noreg, var det få store smitteutbrot på skulane.

– Så har vi hatt periodar no, spesielt i område med høgt smittetrykk, der det òg har vore ein del smitte i skular og barnehagar. Men eg har tru på at nye rettleiarar og endå strengare etterleving vil få ned den smitten, seier Melby.

– Vi har som mål at vi skal greie å halde skulane opne gjennom heile denne pandemien.

