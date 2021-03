75 nye koronatilfelle påvist i Drammen

innenriks

Smittetalet torsdag er det nest høgaste i Drammen gjennom pandemien.

– Den tredje smittebølgja har treft Drammen kommune veldig hardt. Vi registrerer no fleire smittetilfelle for den førre tovekersperioden enn vi gjorde på noko tidspunkt under den førre smittebølgja i oktober og november, seier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Han håpar at innstrammingane i smitteverntiltaka som vart innførte for ti dagar sidan, snart vil redusere smittetrykket.

Fleire av smittetilfella torsdag gjeld skular i Drammen.

(©NPK)