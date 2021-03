16 norskeigde skip står fast ved Suezkanalen

innenriks

– Det er 16 skip med norske eigarinteresser som no sit fast, anten før, bak eller midt i kanalen, seier administrerande direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund til E24.

Konteinarskipet Ever Given har sett seg fast og blokkerer han svært viktige og trafikkerte skipskanalen. Minst 150 andre fartøy som vil passere, ventar no i kø, ifølgje styresmaktene.

Reiarlagsforbundet har òg fleire medlemmer som skal ha skip inn.

– Dei må no vurdere om dei skal satse på at det løyser seg innan rimeleg tid, eller om ein skal segle den lange vegen rundt, seier Solberg.

Eitt av dei norske skipa som står fast, tilhøyrer Fjord Line. Dei har fått bygd ein ny danskebåt, som var på veg til Hirtshals i Danmark då den plutseleg ikkje kom seg vidare.

– Det er litt spesielt, noko sånt skjer ikkje kvar dag, seier kommunikasjonsrådgivar Flemming Tveitan i Fjord Line til E24.

Arbeidet med å få det store konteinarskipet av grunn i Suezkanalen går framleis føre seg, men det kan ta fleire dagar før trafikken går som normalt igjen.

(©NPK)