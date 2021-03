Stoltenberg om smittetala: – Eg trur det er eit godt teikn

innenriks

– Det ser ut til at den bratte auken har vorte mindre bratt, og at det forhåpentlegvis er eit teikn på at det no vil komme ei utflating viss vi held fram med å ha så strenge tiltak. Ja, det kan vere eit godt teikn. Eg trur det er eit godt teikn, seier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til NRK.

Det siste døgnet er det registrert 1.085 smitta nasjonalt, 11 færre enn i går og 65 færre enn førre veke.

Dermed har utrekningar om at smittetala kunne nå 2.500 denne veka viss ein ikkje fekk ned R-talet, ikkje slått til.

Det kan vere eit teikn på utflating, men likevel meiner Stoltenberg det er nødvendig med dei strenge nasjonale tiltaka som regjeringa presenterte tysdag, mellom anna på grunn av påskeferien. Særleg i Oslo er smitten framleis høg, med 429 nye koronasmitta siste døgn.

Stoltenberg håpar framleis at dei kan byrje å lette på tiltaka i mai, men då trengst det fleire positive nyheiter.

– Vi treng å sjå at talet på nye smitta går ned, og at det går ned i områda som er hardast ramma, i Oslo og Viken særleg. Og vi treng å sjå at vi greier å halde oppe testaktiviteten, og helst treng vi å sjå at det snur når det gjeld talet som blir alvorleg sjuke, altså som er innlagde og treng intensivbehandling.

