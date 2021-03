Statens vegvesen innfører strengare smittevern på trafikkstasjonane

innenriks

Kandidatar som bur i område med strenge smitterestriksjonar, kan ikkje ta førarprøva utanfor området der dei bur og vil bli avvist ved andre trafikkstasjonar, skriv Statens vegvesen.

– Statens vegvesen ønskjer å tilby oppkøyringar og teoriprøver så langt det er forsvarleg. For at vi skal kunne halde ope, må vi gjere det vi kan for å forhindre spreiing av smitte, fortel Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

Det er kandidatane som får timen sin stroke, som vil stå øvst på prioriteringslista. Nokon vil då oppleve lengre ventetid med smitteverntiltaka som er innførte.

– Vi forstår at det er mange som vil ta teoriprøva og oppkøyring så fort som mogleg og at det kan vere freistande å sjå seg om etter moglegheiter lenger unna, seier Dreyer.

(©NPK)