Smitterekord i Lillestrøm

innenriks

Så langt har 2.875 personar i Lillestrøm fått påvist smitte, opplyser Lillestrøm kommune på nettsidene sine.

Tysdag gjekk ordførar Jørgen Vik ut og fortalde om ein gledeleg nedgang i talet på smitta i skulane etter innføringa av raudt nivå, men same dag vart det altså sett ny smitterekord i storkommunen igjen.

– Basert på talet på smitta per 100.000 innbyggjarar, talet på sjukehusinnleggingar, del ukjend smitte og den spreidde smitten i kommunen, har vi vurdert at vi no ligg på risikonivå fem av fem, fortel kommuneoverlege Bettina Fossberg.

14 prosent av dei smitta har no ukjend smitteveg, og cirka 54 prosent er smitta av mutert virus.

(©NPK)