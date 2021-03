Nedgang i talet på smittetilfelle i Drammen

innenriks

For 20 av tilfella er smittevegen kjend, medan han førebels er ukjend for dei siste 12.

Drammen kommune opplyser at ein del av tilfella vart melde seint tysdag kveld, så smittesporingsarbeidet er ikkje fullført for ein del av dei.

– Talet i går var eit resultat av at vi fekk svar på prøver frå fleire dagar. Samtidig er vi førebudd på at det kjem til å svinge ein del dei næraste dagane, seier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Han seier ein truleg ikkje vil sjå effekten av dei strenge tiltaka som vart innførte i Viken fylke riktig enno. Av røynsle går det gjerne to til tre veker før det kan ventast å sjå resultat av tiltaka.

– Det kan bety at vi faktisk må fram til slutten av neste veke før vi ser ein nedgang, men vi håpar sjølvsagt at vi får ein reduksjon i tala raskare enn det. Dei første teikna til at utviklinga snur, er når vi ikkje har ein stadig auke i daglege smittetal, seier Johannessen.

Dei siste 14 dagane er det påvist 630 nye smittetilfelle i Drammen.

