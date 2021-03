NHO: Smittevernvedtak kan strupe bedrifter i reiseliv og servering

innenriks

Regionkontora er spesielt bekymra for bedrifter innanfor serveringsbransjen, oppleving og reiseliv. Men dei understrekar at tiltaka til no òg har gått hardt ut over transportbransjen og industrien.

– Dette er ekstremt dramatiske innstrammingar. Konsekvensane er at ei hardt prøvd næring no blir strupt heilt. Eg er redd for at bedrifter som har brukt opp heile krigskassen, teke opp lån og selt ut driftsmidlar, no ikkje har meir å gå på. Utan moglegheit til inntekter, medan utgiftene framleis spring, kan dette vere nok til å bety kroken på døra, seier Målfrid Baik til NTB.

Ho er regiondirektør i NHO Arktis som omfattar Troms, Finnmark og Svalbard. Kollega Tord Lien i Trøndelag deler den same bekymringa. Han viser til at serveringsbransjen har hatt det knalltøft i tolv månader.

– Full drift i påska skulle redusere gjelda og bidra til ei form for eigenkapital. Så blir teppet trekt under beina på bransjen. Dette vil bli dramatisk for mange. Det vil gjere at livsverk går tapt, seier Lien til NTB.

Lite tolmod no

Han fortel om ein serveringsbransje som så vidt har klart å overleve ved å ha ein god, tett og profesjonell kontakt med kommunane og lokale og nasjonale smittevernekspertar. Lien understrekar at han ikkje er ein smittevernekspert, men merkar seg at dei lokale smittevernekspertane ikkje ønskte dei nye nasjonale tiltaka som kom tysdag.

– Det er mange som føler at dei rett og slett blir kødda med. Her har vi éin smitta person i Trondheim i dag, og staten stengjer ned heile serveringsbransjen. Tolmodet er i ferd med å bli lite, seier Tord Lien.

Låge smittetal

Regiondirektøren viser til at Trondheim no har dei lågaste smittetala på eit halvt år.

– Trondheim har hatt éin smitta dei siste seks dagane. Det er 20–30 smitta på ei veke i heile Trøndelag som er heile 44.000 kvadratkilometer. Det er ikkje slik at vi er i ferd med å bukke under for koronaen. Men det kan vere tilfellet for mange bedrifter som bukkar under av smittevernreglane. Denne gongen er det mange i bransjen som ikkje ser proporsjonaliteten i tiltaka som kjem frå Oslo, seier Lien.

Tyngjande lønnsplikt

Både Tord Lien og Målfrid Baik er bekymra for konsekvensen av nye permisjonar. For enkelte bedrifter er det fjerde gongen dei må betale lønn i ti dagar. NHO krev at denne lønnsplikta blir kompensert. I nord er Målfrid Baik mest bekymra for den delen av opplevingsbransjen som er nyetablert.

– Mange av opplevingsbedriftene er veldig små. Innanfor vinterturismen og nordlysturismen er det mange nye aktørar som så vidt har starta opp. Desse fell utanfor den såkalla ventilordninga som skulle fange dei opp, seier Baik til NTB.

Reiselivsaktørane i Nord-Noreg er meir avhengige av utanlandske turistar enn andre stader i landet.

– Sidan grensa vart stengd i mars i fjor, har dei levd med minimale inntekter. Dei blir ikkje nødvendigvis hardt ramma av den umiddelbare skjenkestoppen, men har sakte, men sikkert vorte kverna i stykke no. Det gjer det spesielt utfordrande for mange bedrifter i nord no, seier Målfrid Baik.

(©NPK)