Lønnsoppgjeret er i gang

Årets tariffoppgjer er eit såkalla mellomoppgjer, der det berre blir forhandla om lønn.

Det er allereie kjent at partane står langt frå kvarandre. NHO går til forhandlingsbordet med krav om at ramma for lønnsoppgjeret ikkje overstig 2,2 prosent, som er anslått lønnsvekst hos Noregs handelspartnarar.

Sidan den anslåtte prisstiginga i Noreg er på 2,8 prosent, tek NHO i realiteten til orde for ein reallønnsnedgang.

LOs hovudkrav er at kjøpekrafta blir halden oppe.

Fleire industribedrifter har allereie varsla at dei vil gå til streik dersom kravet deira ikkje blir innfridd.

