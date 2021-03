Kvinne får bot etter ATV-ulykke i Øystese

innenriks

Ulykka skjedde i oktober og førte til at tre personar måtte til sjukehus for behandling. To av dei vart frakta med luftambulanse – blant dei eit barn. I tillegg vart seks andre barn tekne med til legevakt etter ulykka.

Dei sju barna var mellom tre og ti år gamle, opplyste politiet til NTB etter at ulykka fann stad.

Politiadvokat Tone Solfjeld Pedersen opplyser til Bergens Tidende at førelegget er gitt for aktlaus køyring og for å ha hatt for mange på køyretøyet. Kvinna har ifølgje Pedersen godteke førelegget.

Politiet meiner, basert på forklaringar i saka, at ulykka skjedde etter at eit barn, som sat på fanget til sjåføren, tok tak i styret. Sjølv om køyretøyet er registrert for éin person, meiner politiet at alle dei ni som var involverte i ulykka, sat på ATV-en.

Øystese ligg i Kvam kommune i Vestland.

