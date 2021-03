Huitfeldt kritiserer Solbergs handtering av Bergen Engines-salet

innenriks

Anniken Huitfeldt påpeikar at det er 13 månader sidan vart det kjent at Bergen Engines vart lagt ut for sal. 15. desember i fjor vart det kjent at det var russiske eigarar som ville kjøpe motorfabrikken på Hordvikneset i Bergen.

– Kvifor agerte de ikkje tidlegare? Kvifor sa Høgres statssekretær i næringsdepartementet «dette er en sak mellom to selskaper, som regjeringen verken kan eller bør blande seg inn i» 22. februar, for så at justisministeren gav beskjed om at salet blir stoppa i går? sa Huitfeldt i den munnlege spørjetimen i Stortinget onsdag. Ho meiner handteringa skaper uvisse rundt Noregs tryggleik og beredskap.

Statsminister Erna Solberg (H) ser at prosessen kunne vore løyst annleis.

– Det er viktig å gå igjennom og sjå på erfaringane frå salet av Bergen Engines. Det er regjeringa ganske audmjuk på, at vi må gjere.

Solberg følgde opp med å seie at dei har jobba med saka sidan den vart varsla til utanriksdepartementet 15. desember. Vidare at dei på tidlegare tidspunkt ikkje var på ein stad i prosessen der dei kunne uttale seg.

Huitfeldt meiner at statsministeren har svikta si viktigaste oppgåve ved å ikkje samordne dei ulike departementa godt nok. Ho meiner at tre departement har sagt ulike ting dei siste månadene og etterspør klarare tale i saka.

(©NPK)