Halvert omsetning for Color Line i 2020

innenriks

I ei pressemelding skriv selskapet at omsetninga låg på 2,6 milliardar kroner i 2020, mot 5,3 milliardar i 2019.

I alt 1,25 millionar personar reiste med selskapet, som driftar ei rekkje passasjer- og godsferjer over Skagerrak, mellom Søraustlandet og destinasjonar i Danmark, Sverige og Tyskland. Det var eit kraftig fall frå 3,85 millionar i 2019.

– Hovudmålsetjinga i 2020 har vore å tryggje drifta og å sikre marknadsposisjonen til Color Line, og dessutan leggje til rette for at selskapet er godt førebudd når samfunnet opnar opp igjen, seier konsernsjef Trond Kleivdal.

Selskapet fokuserte på å redusere kostnader for å kompensere for koronapandemien, som førte til stengde grenser og svak etterspurnad for passasjertrafikk. Driftskostnadene fall frå 4,21 milliardar kroner til 2,63 milliardar, og over 2.000 tilsette har vore permitterte i løpet av fjoråret.

– Color Line er derfor godt rigga for å skyte fart i 2021, og vil kapitalisere på sentrale marknadstrendar innan kjerneområda til selskapet reiseliv og transport så snart styresmaktene igjen opnar for ordinær trafikk, seier Kleivdal.

(©NPK)