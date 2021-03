Høie håpar framleis på gjenopning i mai

innenriks

Tysdag presenterte regjeringa endå ein pakke med innstrammingar i koronatiltaka.

Det skjer etter ei veke med smittetal på rekordhøge nivå i Noreg.

Samtidig er AstraZeneca-vaksinen sett på pause etter at ein sjeldan tilstand med blodproppar, blødingar og få blodplater har ført til fleire dødsfall blant vaksinerte.

No er det dessutan klart at regjeringa har utsett den langsiktige gjenopningsplanen for Noreg. Planen var opphavleg varsla i slutten av mars, men vil no bli lagt fram etter påske.

Men det betyr ikkje at regjeringa utset sjølve gjenopninga.

Trur på mai

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har nemleg framleis tru på at gjenopninga av samfunnet kan starte i mai:

– Det er framleis slik at viss vi no lykkast og kjem ut av april med låg smitte, så er mi beste vurdering at vi i mai kan ta dei første stega inn i ein meir normal kvardag, seier Høie til NTB.

Helsedirektør Bjørn Guldvog er av same oppfatning:

– Det er førebels for tidleg å seie nøyaktig når, men vi håpar jo at vi kan starte gjenopninga ein gong i mai.

Feil tidspunkt

Ifølgje Høie er det to grunnar til at regjeringa har valt å utsetje planen til etter påske.

Den eine grunnen, forklarer han, er at det rett og slett ville ha verka rart å leggje han fram samtidig med at smitteverntiltaka vart stramma inn nasjonalt.

Men det er òg arbeid som står att.

Planen som regjeringa utarbeider, byggjer nemleg på innspel frå Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet (FHI) og eit ekspertutval leidd av økonomiprofessor Steinar Holden ved UiO. Og dei siste delane av dette grunnlagsmaterialet fekk regjeringa nettopp inn, opplyser statsråden.

– Noko av dette vart forseinka med ei veke. Det er ein del av forklaringa.

Usikkerheitsmoment

Både Høie og Guldvog understrekar at det framleis er uvisse om kor raskt gjenopninga kan skje.

Ein hovudføresetnad er at smittenivået i mai er lågt.

– Det er avhengig av at vi no lykkast veldig raskt med å få ned smitten. For kvar veke som går med høg smitte, blir det vanskelegare, seier Høie.

Eit anna usikkerheitsmoment er tempoet i vaksinasjonen. Vurderinga til helsestyresmaktene har vore at befolkninga ned mot 45 år må vaksinerast før gjenopninga kan starte for fullt, og FHIs mest optimistiske anslag er at dette punktet kan nåast rundt pinse. Men då blir det føresett at AstraZeneca-vaksinen blir teken i bruk igjen frå og med neste veke. Ei avgjerd om dette er varsla fredag.

Men det største usikkerheitsmomentet, åtvarar Guldvog, er nye virusmutasjonar.

Tre scenario

I arbeidet med planen har helsestyresmaktene teke utgangspunkt i tre ulike scenario.

Det eine er eit optimistisk scenario der heile den vaksne befolkninga blir tilboden vaksine før sommarferien.

I mellomscenarioet blir vaksinasjonen noko forseinka, samtidig som dei nye virusvariantane får sterkare fotfeste.

Det tredje scenarioet er meir pessimistisk. Der blir Noreg ramma av heilt nye virusvariantar som vaksinane ikkje verkar på, slik at vaksinasjonen må byrje på nytt.

I eit slikt scenario vil det ikkje vere utsikter til noka full gjenopning av Noreg i 2021.

