FHI-leiar trur ikkje R-talet kjem under 1 igjen

innenriks

Professor Arnoldo Frigessi seier til NRK at framveksten av den britiske virusvarianten er årsaka.

– Dei neste vekene vil vere veldig tøffe. Vi har ein R på 1,3, og sjukehusinnleggingar har ei forseinking på eit par veker. Vi ser folk på sjukehus no som vart smitta i februar, seier han.

R-tal på 1,3 betyr at 100 smitta vil smitte 130 nye, og at talet på smitta omtrent doblar seg kvar tiande dag. For at smittetala skal gå ned, må R-talet under 1.

Frigessi trur talet kan gå ned litt, men ikkje veldig mykje. Men med eit R-tal på 1,1 og vaksinasjon kan ein ha kontroll.

I Oslo spesielt har smitten framleis å stige trass i endå strengare tiltak dei siste vekene. Frigessi meiner likevel at tiltaka verkar.

– I Oslo estimerer vi R til å vere rundt 1,3, men det var 1,6 eller 1,7 i februar. Så reduksjonen frå 1,7 til 1,3 er på grunn av tiltaka frå Raymond Johansen 2. mars. Vi har redusert R-talet i Oslo med cirka 0,4. Så dei tiltaka var kjempeviktige, seier Frigessi.

Ifølgje FHIs ferske modelleringsrapport vil om lag 417 pasientar vere innlagde på norske sjukehus om tre veker, 68 av dei med respiratorbehandling. Om ikkje R-talet går ned, kan Noreg ha omtrent 4.000 nye smitta per dag i veka etter påske.

(©NPK)