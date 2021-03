Dette er dei største digitale truslane i år

innenriks

– Vi veit at ulike digitale angrep rammar små og store norske verksemder nærast dagleg. Dessverre er det mange som ikkje pratar høgt om at dette skjer. Det gjer at svindlarane kan bruke dei same metodane om igjen og om igjen. Derfor er ikkje truslane vi løftar fram i rapporten vår nye, men vi ser likevel at mange av dei har vorte langt større og meir utspekulerte, seier administrerande direktør Lars Henrik Gundersen i Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS).

For å unngå truslane blir du rådd til å sikkerheitskopiere så ofte som mogleg, bruke totrinnsverifisering alle stader du kan og oppdatere alle system og program jamleg.

Ifølgje ei undersøking har 47 prosent av dei som jobbar på heimekontor, ikkje fått informasjon frå arbeidsgivar om kva reglar og rutinar som gjeld for digital tryggleik på heimekontoret.

– Det er skremmande høge tal når vi veit kor mange nye digitale utfordringar den enkelte tilsette opplever heime åleine framfor PC-en, seier administrerande direktør Odin Johannessen i Næringslivets Sikkerhetsråd.

