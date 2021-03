Ap vil ha svar frå Høie om auka analysekapasitet

innenriks

Arbeidarpartiets Tuva Moflag, som sit som medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, spør i eit skriftleg spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) om i kor stor grad analysekapasiteten har vorte auka gjennom det siste året.

Regjeringa bad i april i fjor kommunane om å oppskalere testkapasiteten slik at 5 prosent av befolkninga kunne bli testa på éi veke. Analysekapasiteten på laboratorium skulle òg oppskalerast for å kunne møte kravet, og det er dette Moflag no vil ha eit svar på om er gjort.

– Regjeringa må gjere sin del av jobben. Kommunane fekk ganske raskt krav på seg til å få opp testkapasiteten, både i normal drift og endå meir ved smittetoppar. Då er det viktig at staten tek sin del av ansvaret, seier ho til NTB.

Ho spør òg Høie om Noreg no har nok analysekapasitet til å bruke massetesting i ein gjenopningsstrategi slik som det no blir gjort i Danmark og slik som Oslo har teke til orde for.

– Regjeringa bør vurdere massetesting som ein gjenopningsstrategi, og dei bør svare på den konkrete utfordringa som har komme frå Oslo når det gjeld regelverket for screening, seier ho.

