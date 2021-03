Virke ber om to strakstiltak etter nasjonal innstramming

innenriks

– Vi har forståing for at det er behov for å få smitten under kontroll. Slike raske nedstengingar påverkar likevel mange verksemder, seier Ivar Horneland Kristensen, administrerande direktør i Virke.

Virke meiner tiltaka understrekar behovet for gode tryggingsnett. Dei ber om at det blir innført to strakstiltak:

* Verksemdene må kompenserast for meir av permisjonskostnadene for første arbeidsgivarperiode.

* Verksemdene må få lågare rente og forlengde nedbetalingsperiode for utsette skattar og avgifter.

(©NPK)