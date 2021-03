Ti nye smitta i Bergen

innenriks

Seks av dei ti nye tilfella er nærkontaktar, medan to har ukjend smitteveg. Dei to siste har usikker smitteveg, opplyser Bergen kommune på nettsidene sine.

Éin av dei smitta er under 12 år, medan ytterlegare to er under 20. Dei andre er mellom 20 og 59 år.

Måndag var det 2.691 personar som testa seg i Bergen.

I tillegg har kommunen fått stadfesta 14 nye tilfelle av muterte virus, 13 av desse er den britiske varianten. Det siste tilfellet er ein sørafrikansk virusmutasjon. Dette gjeld prøver som er tekne mellom 16. og 18. mars.

