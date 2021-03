Sorgtungt farvel med Hans-Christian Gabrielsen

innenriks

– Eit stort tomrom står igjen etter Hans-Christian. På vegner av regjeringa vil eg takke for Hans-Christans innsats for landet vårt og lyse fred over minnet hans, sa statsminister Erna Solberg i minneordet sitt i Røyken kyrkje tysdag formiddag.

Ho omtalte det uventa dødsfallet for to veker sidan som brutalt, og ikkje til å fatte. Samtidig takka ho for eit godt samarbeid.

– Han var ein tydeleg LO-leiar som visste kva han ville. Han kunne vere skarp når han måtte, han var ikkje redd for å tale regjeringa imot. Men sjølv om vi ofte var politisk usamde, hadde vi respekt for kvarandre, sa statsministeren.

I tjukt og tynt

53 år gamle Gabrielsen døydde brått og uventa av hjartesvikt heime på Slemmestad tysdag 9. mars. Han etterlèt seg kona Trine og dottera Camille.

Smittevernomsyn gjorde at svært få personar var til stades under seremonien i kyrkja, som starta klokka 11. I tillegg til familien var enkelte representantar frå politikk og fagrørsle invitert.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre beskreiv i minneordet sitt Gabrielsen som ein «tillitsmann i tjukt og tynt».

– Klokka 8 den siste dagen Hans-Christian levde, tok han meg med i møte for å lytte til dei tillitsvalde i Hydro. Det handla om å mobilisere for å sikre lønna deira og pensjon og rettar. For dei tilsette på valseverka i Holmestrand og Karmøy, sa Støre i kyrkja.

– Uverkeleg

Støre opplever dødsfallet som uverkeleg, og han fortalde om eit stort sakn hos mange.

– Hans-Christian fekk resultat. Han hjelpte kollegaer til eit betre liv. Han stod opp for dei som hadde det vanskeleg. Hans-Christian hadde det slik, at for han var det alltid vanlege folks tur, sa Støre.

Fiolinist Arve Tellefsen og solist Tone Elisabeth Braaten spelte og song under seremonien.

Konstituert LO-leiar Peggy Hessen Følsvik omtalte Gabrielsen som ein respektert leiar og ei samlande kraft i norsk fagrørsle. Også ho opplever det heile som ufatteleg.

– Eg klyper meg framleis i armen og håpar at det berre er ein vond draum. Vi er mange som har det tungt no. Hans-Christian betydde uendeleg mykje for oss som sjef, kollega og venn. Dei siste dagane har vi sett at han betydde mykje for mange andre òg. Og det varmar, sa ho i minneordet sitt.

Lang fartstid i fagrørsla

Gabrielsen vart leiar i LO på kongressen i 2017. Han kom opphavleg frå Fellesforbundet og var nestleiar i LO dei fire tidlegare åra. Som ung tok han fagbrev som prosessoperatør på Tofte Industrier, der han jobba over ti år.

I fagforeininga på Tofte var han ungdomstillitsvald, før han vart nestleiar og deretter leiar i 1995.

Same år vart han vald inn i kommunestyret i Røyken, no innlemma i Asker kommune, for Arbeidarpartiet. Der sat han fram til 2003. Gabrielsen hadde dessutan sentrale tillitsverv i Buskerud Ap og sat i Aps sentralstyre.

Det blir òg arrangert ei minnestund tysdag ettermiddag, med minnetalar av mellom anna Ap-leiar Jonas Gahr Støre, NHO-sjef Ole Erik Almlid og Sveriges statsminister Stefan Löfven.

(©NPK)