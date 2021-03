Smitterekord i Drammen: 96 nye koronasmitta

innenriks

Det er aldri tidlegare under pandemien registrert så mange som 96 nye smittetilfelle i Drammen kommune på eitt døgn.

70 av tilfella kan sporast til kjend smitteveg innanlands, medan smittevegen førebels er ukjend for tolv personar, opplyser kommunen på nettsidene sine.

Tre har fått påvist smitte etter reise i utlandet, medan smittesporinga ikkje er avslutta for dei siste elleve personane.

– Det er ingen tvil om at 96 tilfelle på éin dag er eit svært høgt tal. Men vi varsla i går at prøver teke i helga, ikkje var analyserte og klare. Derfor måtte vi vere førebudde på at vi kunne få høge smittetal dei næraste dagane. Det har vi fått, og vi kan ikkje sjå bort frå at det blir eit høgt tal også i morgon, seier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

(©NPK)