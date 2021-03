innenriks

72 prosent svarer i Ipsos undersøkinga si for Gjensidige at dei held seg heime i påska, medan 26 prosent skal på hytta. 3 prosent av ungdommen, og like mange i gruppa med høgast inntekt, planlegg å reise utanlands.

– Ut frå tilrådingane til styresmaktene er det litt rart at ein god del vel å reise til utlandet, siger kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige, og legg til at talt viser at dette gjeld rundt 40.000 nordmenn.

