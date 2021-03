Politiet takkar koronaen for effektiv straffesaksbehandling i 2020

innenriks

Politiet sleppte årsrapporten sin for 2020 tysdag, og der kjem det fram at pandemien har påverka både kriminalitetsbiletet og talet på registrerte meldingar.

Det vart levert inn 301.287 meldingar i fjor, rundt 9.500 færre enn året før. Pandemien har gitt politidistrikt som hadde mange saker liggjande (restansar), tid til å løyse desse. Dermed ser straffesaksbehandlinga særleg effektiv ut i 2020.

– Det er ein risiko for at reduksjonen vi ser er mellombels, og at restansane vil auke etter kvart som samfunnet blir normalisert, seier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Politiet takkar òg koronaen for at pandemien har fått fortgang i digitaliseringa, men trekkjer likevel fram at det framleis er manglar her.

– Arbeidet det siste året har gitt resultat, men det er framleis behov for å prioritere dette arbeidet framover. Det er avgjerande for tilliten til politiet at vi evnar å levere digitale tenester til samfunnet framover, seier Bjørnland.

Unntakstilstand og kriser

Oppklaringsdelen til politiet fall i 2020 med 1,5 prosentpoeng til 49,4 prosent. Dette kan henge saman med at typen kriminalitet som vart etterforska i koronaåret var annleis enn før, meiner politiet.

Det blir likevel åtvara mot utviklinga, og politiet vil ha særleg merksemd på dette.

Politidirektøren skriv at 2020 var eit år prega av unntakstilstand og nye oppgåver i form av smittevernreglar. Ho trekkjer òg fram skredkatastrofen i Gjerdrum.

– Dagleg kunne vi sjå korleis ulike innsatsleiarar bidrog til ro og tryggleik i ein skremmande og uoversiktleg situasjon. Dette var norsk politi på sitt aller beste, skriv Bjørnland.

I årsrapporten skriv politiet at slike krisesituasjonar er noko dei førebur seg på at det blir eit auka behov for kriseinnsats i tida framover.

Politidirektøren seier at politiet har vore særleg opptekne av å skjerme utsette barn i pandemien. Politiet skriv òg i rapporten at dei har hatt god operativ evne på arbeidet sitt med dette, med unntak av i den innleiande fasen av nedstenginga i fjor vår.

Når krava

Politiet nådde i fjor målet om å ha ei politidekning på to politi per 1.000 innbyggjarar, etter å ha lege like under 2-talet dei siste åra.

– Dette har bidrege til at politiet har løyst grenseoppdraget og andre oppgåver knytt til pandemien som går føre seg på ein god måte, skriv politiet.

Også krava til responstid vart innfridd.

– Den operative evna til politiet har vore god. Responstida har så langt ikkje vore påverka negativt i nemneverdig grad som følgje av pandemien. Trass i lokale variasjonar, innfrir politiet dei nasjonale krava til responstid for første gong i 2020, seier Bjørnland.

Trekker fram seksuell trakassering

2020 vart òg året der seksuell trakassering i politiet vart løfta fram i offentlegheita. Det vart mellom anna varsla om trakasserande leiarstil og forslag om å byte vakter mot sex.

– Ei arbeidsmiljøundersøking gjort hausten 2020 viser at vi ikkje er ein like trygg arbeidsplass for alle. 6,6 prosent, eller 904 medarbeidarar i politiet fortel at dei har vore utsette for ulike typar seksuell trakassering det siste året. Dette er 904 for mange, skriv Bjørnland.

Ho legg til at det er sett i gang arbeid med å få på plass tiltak, og at dette er noko alle leiarar i etaten er i gang med.

(©NPK)