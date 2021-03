Påtalemakta ber om fire års fengsel for den IS-tiltalte kvinna

innenriks

– Ho reiste heilt frivillig til Syria, og dette valet har etter synet til påtalemakta svært mykje å seie for straffansvaret, sa aktor Geir Evanger i sluttprosedyren sin under rettssaka tysdag.

Kvinna er tiltalt for å ha delteke i ein terrororganisasjon etter at ho i februar 2013 reiste til Syria for å slutte seg til ektemannen sin Bastian Vasquez, som då var framandkrigar for Nusrafronten og seinare IS.

Aktor Geir Evanger sa då han starta den avsluttande prosedyren sin at dette er ei spesiell sak.

– Dette er den første saka der nokon, sett litt på spissen, er tiltalt for å vere kone og mor, sa aktor Geir Evanger i rettssal 250 i Oslo tingrett.

Han viste til at det er lite rettleiing å finne når det gjeld kva straff kvinna, som er tiltalt for å ha delteke i ein terrororganisasjon etter å ha slutta seg til IS i Syria i 2013, bør få.

I Syria var ho heimeverande kone for den norske framandkrigaren Bastian Vasquez og seinare to andre IS-tilknytte menn.

Evanger peika òg på at påtalemakta og forsvararane til kvinna stort sett er samde om faktumet i saka.

– Saka er likevel ganske rett fram. Det er ikkje eit veldig komplisert faktum. Vi har rettskjelder på medverknad, sa Evanger.