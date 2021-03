Noreg og EU kuttar rekekvoten med 18 prosent

innenriks

I fjor vart Noreg og EU samd om ein kvote på 8.736 tonn, som i seg sjølv var ein auke på 42 prosent frå 2019. I år skal det takast opp 1.570 tonn mindre enn i 2020.

– Eg er glad for at Noreg og EU har vorte samde om ein endeleg kvote for reker for 2021, seier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Kvoten er i tråd med den felles forvaltningsplanen mellom Noreg og EU, og rådet frå Det internasjonale rådet for havforsking, opplyser regjeringa. Forvaltningsplanen skal reviderast i 2022.

