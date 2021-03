Nordmenn har låge forventningar til norsk økonomi

innenriks

Norsk koronamonitor frå Opinion har gjennom pandemien spurt 100.000 nordmenn om korleis dei vurderer økonomien.

I mars i år seier 45 prosent at dei er bekymra for den norske økonomien som følgje av pandemien.

– Gjennom heile pandemien har folk flest vore meir bekymra for den norske økonomien, enn den personlege økonomien sin, seier seniorrådgivar i Opinion Nora Clausen.

Så langt i mars trur berre 6 prosent at den økonomiske situasjonen i Noreg vil bli betre den neste månaden. 44 prosent trur han blir dårlegare, medan halvparten trur han blir verande uendra. Dette er den lågaste målinga i år og berre november og mars i fjor låg lågare.

Mindre tillit til økonomiske tiltak

Berre fire av ti nordmenn (43 prosent) seier i mars at dei har tillit til at regjeringa har sett i verk dei nødvendige økonomiske tiltaka for å avgrense skadeverknadene på norsk økonomi. 27 prosent er usamde, medan resten svarer verken eller.

– Trenden er at tilliten til det økonomiske tiltaket til regjeringa svekkjer seg gradvis og er no på sitt lågaste nivå under heile pandemien, seier Clausen.

Tilliten no i mars ligg 10 prosentpoeng lågare enn i mars i fjor.

(©NPK)