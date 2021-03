Jente (17) sikta for knivstikking i Skien

innenriks

Søraust politidistrikt opplyser på Twitter at nødetatane ved 11.30-tida rykte ut til ei privatadresse i Skien sentrum etter melding om at ein person var knivstukken.

– Ei 17 år gammal jente har vorte knivstukken av ei anna 17 år gammal jente. Fornærma er sendt til sjukehus, og sikta er arrestert av politiet, seier politiadvokat Julianne Angre seier til TV 2

Skadeomfanget er ukjent.

– Vi skal no avhøyre sikta, og dessutan avhøyre fornærma når ho er i stand til det, seier Angre.

Til NRK opplyser ho at dei har funne kniven som er brukt og at dei no skal sikre og gjennomgå leilegheita.

