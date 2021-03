Helsedirektoratet: Fødeavdelingar bør leggje til rette for at partnar kan vere med ved fødslar

innenriks

– Det er viktig at kvar enkelt fødeavdeling går gjennom korleis dei best kan leggje til rette for nærværet til partnar før, under og etter fødsel, med utgangspunkt i dei lokale forholda på sjukehusa, smittetrykket lokalt og gjeldande smittevernreglar, seier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Torunn Janbu.

Helsedirektoratet skriv at verdien av å ha med ein partnar ein nær pårørande under førebuingar til fødsel, under fødselen og i barselperioden, er godt dokumentert.

Helsedirektoratet går samtidig ikkje inn for systematisk bruk av hurtigtestar for testing av alle fødande og partnarar.

– Det blir allereie nytta screening med spørjeskjema ved innleggingar og besøk for å kunne vurdere om personar kan ha, eller kan ha vore utsett for smitte av covid-19. Bruk av desse er òg eit råd overfor partnar eller følgjeperson, seier Janbu.

Dersom smittestatusen til partnar ikkje er avklart, ved lokale utbrot eller i andre situasjonar som tilseier det, kan det likevel vere nyttig å supplere med ein hurtigtest. Då skal fortrinnsvis PCR hurtigtest brukast, ikkje antigentest.