Framleis usemje mellom Telia og Nent

innenriks

Nent står bak kanalar som TV3, V4, TV6, Viasat Nature, Explorer og alle V-kanalane frå Viasat.

Sidan 1. mars har rundt 500.000 Telia-kundar ikkje hatt tilgang til desse kanalane, og dessutan strøymetenestene Viaplay og Filmfavoritter. Det inkluderer Champions League- og Bundesliga-kampar, skriv Nettavisen.

Nents kommersielle direktør Kim Poder seier at kanalane deira ikkje vil vende tilbake til Telias flater og at partane ikkje lenger har nokon avtale. Han meiner innhaldet deira er borte for godt.

– Samarbeidet vi har hatt med Telia gjennom fleire år no vorte avslutta i og med at partane etter langvarige forhandlingar ikkje oppnådde semje i februar, seier Poder.

Telias kommunikasjonsdirektør Henning Lunde seier på si side at dei beklagar situasjonen som har oppstått.

– Vi jobbar for fullt for å finne ei god løysing slik at kundane igjen kan få sett på Nent-kanalane, seier han.

Det er usemje om pris og valmoglegheiter som er årsaka til den fastlåste konflikten.

