innenriks

Etter at det vart kjent at ytterlegare to dødsfall i Noreg blir knytte til granskinga av AstraZeneca-vaksinen, svarer 53 prosent av dei spurde i Respons undersøkinga si for VG at dei er skeptiske til å ta vaksinen.

34 prosent seier at det ikkje påverkar haldninga deira til vaksinen.

9 prosent seier at dei har vorte meir skeptiske til å ta koronavaksine generelt, men det er ingen signifikant auke frå før til etter helga.

(©NPK)