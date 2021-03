Dette er Høies råd til 17. mai-komiteane

innenriks

Smittesituasjonen i Noreg er no så urovekkjande at det får konsekvensar for mange som hadde planlagt å feire påske med familie og venner. Om under to månader er det 17. mai.

– Det vil komme råd òg om det, men å gi dei akkurat no ville ikkje gitt så mykje meining, sa Høie på spørsmål frå NTB under pressekonferansen på tysdag om nye nasjonale tiltak.

– Viss eg hadde vore i ein 17. mai-komité no, så hadde eg planlagt med utgangspunkt i det som var råd og reglar i fjor, og så vil jo alt som er betre vere enklare å innrette seg etter, sa han om håpet om ein betra smittesituasjon og ein større del vaksinerte innan den tid.

(©NPK)