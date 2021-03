1.096 nye koronasmitta siste døgn – nest høgast så langt

innenriks

Det er det høgaste talet smitta sidan 17. mars, og det nest høgaste talet på smitta som er registrert sidan pandemien starta.

Onsdag 17. mars vart det meldt om 1.156 nye smittetilfelle, deretter 1.064 døgnet etter, og 1.034 den 19. mars. Sidan då har talet gått ned.

Det må takast høgd for at talet på smittetilfelle registrert i helgane er lågare enn i vekedagane, slik at ei viss stigning no ikkje er uventa.

Ved midnatt natt til tysdag er det registrert 88.035 koronasmitta personar her i landet, viser førebelse tal frå det nasjonale meldesystemet for smittsame sjukdommar (MSIS).

4,3 millionar testar

Dei siste sju dagane er det registrert til saman 6.730 nye smittetilfelle i Noreg. 4,3 millionar koronatestar er til no utførte i landet.

I alt 505.688 personar har fått første dose av koronavaksinen, og 262.780 personar har fått andre dose.

266 koronapasientar var måndag innlagde på sjukehus. Det var 22 fleire enn dagen før.

649 døde

Til saman er 649 koronasmitta personar døde i Noreg sidan mars 2020, viser førebelse tal. Om pasientane har døydd av eller med covid-19, er ikkje alltid mogleg å slå fast.

62,2 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppa under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Noreg.

