Viggo Kristiansens forvarar kritiserer statsadvokaten

innenriks

Oslo statsadvokatembete nekta førre veke å lauslate Baneheia-dømte Viggo Kristiansen frå forvaring fram til straffesaka hans skal behandlast på nytt.

I eit nytt tilsvar til Borgarting lagmannsrett, som skal behandle spørsmålet, skriv advokatane Arvid Sjødin og Bjørn André Gulstad at samfunnet risikerer å forlengje krenkinga av Kristiansen dersom han ikkje blir sett fri medan ein ventar på gjenopptakingssaka.

Statsadvokat Johan Øverberg viste til at medan tre medlemmer i kommisjonen var for gjenopning, var to mot. Det vart òg vist til at ein samla kommisjon meinte det var enkeltbevis som kunne tyde på at Kristiansen var riktig dømt.

Fleirtalet veg tyngst

– Det har ingen plass i norsk rett at ein skal sjå vekk frå den avgjerande vurderinga til fleirtalet, og la vurderinga til mindretalet sperre for ein viktig konsekvens av avgjerda til fleirtalet, medrekna at dette talar tungt for lauslating. Uavhengig av omstenda veg vurderingane til fleirtalet tyngre enn mindretalets, noko påtalemakta synest å oversjå, skriv Sjødin i brevet til lagmannsretten

Advokatane skriv at grunnlaget om at Kristiansen framleis utgjer ein fare for samfunnet, ikkje kan vurderast som oppfylt så lenge det er betydeleg tvil om dommen mot han er riktig. Vidare står det at Kristiansen ikkje kan utgjere nokon trussel mot samfunnet dersom han blir sett fri frå fengsel mens ein ventar på ny behandling.

Dei skriv at eventuell ny kriminalitet vil vere det siste Kristiansen vil tenkje på.

– Skulle Kristiansen så mykje som pådra seg ei parkeringsbot, ville han vorte eksponert på førstesida av avisene og mediehusa i landet på nokre minutt. Kristiansen har såleis klar interesse i å leve eit tilbaketrekt og lovlydig liv etter lauslating, noko han er klar på at han har som mål å gjere, står det i brevet.

Domstolen avgjer

Statsadvokatane Johan Øverberg og Andreas Schei i Oslo statsadvokatembete er utpeikt til å vurdere om påtalemakta skal reise på beina ei full straffesak mot Viggo Kristiansen eller om det eventuelt skal leggjast ned påstand om frifinning etter det torsdag 18. februar vart det kjent at han får straffesaka si opna på nytt.

Kristiansen vart i 2002 dømd til 21 års forvaring etter at Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) vart valdtekne og drepne i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Jan Helge Andersen vart dømd til 19 års fengsel og har sona ferdig. Viggo Kristiansen sit derimot framleis på Ila fengsel- og forvaringsanstalt i Bærum.

Borgarting lagmannsrett vil utnemne tre dommarar som skal ta stilling til spørsmålet om å lauslate 41-åringen frå fengselet. Måndag var denne avgjerda likevel ikkje teken.

(©NPK)