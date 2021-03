Trond Giske ser bort frå seg sjølv som ordførarkandidat i Trondheim

innenriks

Fleire personar i Trøndelag Ap har ifølgje NRK den siste tida teke kontakt med Giske for å høyre om han vil stille, men Giske avviser at det er aktuelt.

– Det er alltid hyggjeleg å bli sett pris på, men for meg er det heilt uaktuelt. Den ballen kan vi leggje død med ein gong, seier han til NRK.

Bakgrunnen er at ordførar Rita Ottervik har gjort det klart at ho ikkje ønskjer å halde fram etter valet i 2023. Etter fleire kontroversar dei siste åra seier Giske at det har vore for tøft for han og familien å stå i. Han avviser òg at det vil bli aktuelt med toppkandidaturar i framtida.

– Engasjementet har eg framleis, men det blir ikkje som toppkandidat, seier han.

