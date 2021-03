Søsterskip får pålegg etter hending på hybridskip i Tønsberg

innenriks

Hendinga med Brim oppstod 12. mars medan hybridskipet låg til kai utanfor Tønsberg.

I fleire dagar frykta brannvesenet ein hydrogengasseksplosjon etter at det oppstod røykutvikling frå batterirommet på skipet.

Sjøfartsdirektoratet opplyser måndag at dei har identifisert ei designutfordring som kan ha bidrege til hendinga, gjennom å tilføre salt/sjøvatn til batterirommet.

Dette er tilsvarande for søsterskipet Bard og Sjøfartsdirektoratet har derfor gitt pålegg om utbetring for søsterskipet før fart.

Sjøfartsdirektoratet understrekar at det ikkje er konkludert med årsak til brannen, men at tryggleiken må komme først og at det er grunnen til at det no blir gitt eit pålegg om utbetring på søsterskipet før det blir sett inn i drift igjen.

(©NPK)