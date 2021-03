Politiet vil avhøyre statsministeren etter Geilo-turen

innenriks

– Det er vel naturleg å snakke med statsministeren og mannen hennar, seier påtaleleiar Per Morten Sending i politiet i Buskerud til NTB.

Han fortel at dei har vore i kontakt med statsministeren og folka hennar for å finne tidspunkt for avhøyret. Dei er òg i gang med andre avhøyr i saka, der statsministeren blir etterforska for smittevernbrot i samband med 60-feiringa si på Geilo.

– Det har jo komme fram opplysningar i medium. Men vi må nesten gjere undersøkingar sjølv for å sjå kva som har skjedd og samanlikne det med lokale og sentrale forskrifter, og sjå om det er noko som må reagerast på, seier Sending.

Han tør ikkje si noko om når dei kan konkludere i saka.

Førre veke vart det kjent at Erna Solberg og familien samla meir enn ti personar på ein restaurant og i ei leilegheit på Geilo i vinterferien. Politiet vedtok sjølv å starte etterforsking for å sjå om det hadde skjedd brot på smittevernforskriftene.

– Politiet har i tillegg fått eit titals meldingar. Sidan politiet allereie har oppretta sak, vil resten av førespurnadene ikkje bli registrerte som enkeltsaker, men inngå i den etterforskinga politiet allereie har starta. Enkelte av dei som har levert inn melding, har fått beskjed om at saka er lagd bort, skriv politiet i ei pressemelding måndag.

Det blir opplyst at saka blir gitt «nødvendig prioritet» hos politiet.

(©NPK)