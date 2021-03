Nesbyen innfører forbod mot fleire enn to gjester

innenriks

– Ved å forskriftsfeste dette har vi ein handfast regel som gjer at vi unngår at folk samlar seg. Samtidig er det i tråd med tiltaksnivå A, som er innført her vi bur. Der heiter det at dei som bur åleine, kan ha besøk av ein til to personar, seier kommuneoverlege Nils Høva til avisa.

Reglane på Nesbyen skil seg dermed frå nærkommunen Hol, der det ikkje er tillate å ha besøk på hytta i påska og fram til 11. april. I private heimar er det andre reglar.

I Hemsedal er det fram til 11. april ikkje tillate å ha fleire enn fem gjester, medan Flå, Gol og Ål følgjer dei regionale tiltaka som er innførte i Viken, skriv Hallingdølen. Der gjeld dermed ei tilråding om å unngå besøk, men det er altså ikkje noko forbod.

