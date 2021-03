innenriks

NVE meiner at det planlagde tiltaket for prosjektet og røyrtrasé har så store inngrep i terrenget at desse åleine er avgjerande for avslaget på kraftverkssøknaden.

Kraftverket ville gitt ein årleg produksjon på om lag 5,6 GWh. Dette svarer til straumbruken til rundt 280 husstandar.

