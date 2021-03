Næringslivet i Hemsedal er frustrert over koronatiltaka: – Avgjerdene må vere forholdsmessige

innenriks

Koronatiltaka har gått hardt utover påskekommunane i Viken. Hemsedal er ein av kommunane som har hatt lågt smittepress over lengre tid. Likevel må alle butikkar og varehus i bygda halde stengt, og serveringsstader kan berre tilby takeaway.

Erik Teigen, utbyggjar og dagleg leiar i Skigaarden, som mellom anna driv hytteutleige og restaurant i Hemsedal, er frustrert over behandlinga kommunen og næringslivet har fått den siste tida.

– Avgjerdene må fattast lokalt

– Nei altså, vi har stengt. Vi har hatt tett og god dialog med lokale og sentrale styresmakter. Vi har heile tida tilpassa tiltaka til smittesituasjonen. Saman med kommunen har vi klart å halde smitten nede – sjølv i store utfartsperiodar som vinter- og juleferien. No føler vi ikkje lenger at små og store kommunar blir behandla likt. 51 kommunar kan ikkje bli smurt saman som ein mastodont av eit fylke, meiner han.

Teigen forstår at situasjonen i landet er svært krevjande, og at nasjonale styresmakter må handle. Han føler derimot at alle kommunane i Viken, uavhengig av smittepress, har vorte skorne over éin kam, og at det ikkje er rettferdig.

– Avgjerdene må fattast lokalt, og dei må vere forholdsmessige. Slik er det gjort så langt under pandemien. Slik blir det praktisert overfor Oslo, og slik vart det gjort overfor Ålesund i helga. Alle kommunar må behandlast likt, seier han.

Fleire står utan jobb

Teigen fortel at tiltaka kom som eit sjokk. Han meiner at arbeidd næringslivet har gjort, burde vorte vektlagt i større grad.

– Vi har vore systematiske og jobba beinhardt under pandemien for å løyse ein smittesituasjon som vi visste ville komme. Gjennom systematisk arbeid har vi dokumenterte resultat. Vi hadde berre 15 registrerte tilfelle med mutert virus i vinterferien, og vi beheldt kontrollen, seier han.

Situasjonen har ført til at Skigaarden ikkje berre måtte stengje, 60 tilsette står no utan arbeid.

– No har vi då komme i den situasjonen at eg må seie til mine tilsette: «Dere har gjort en fantastisk jobb, men dessverre så stoler ikke de sentrale myndighetene på jobben som vi har gjort, så vi må permittere dere, fordi vi ikke får lov til å holde åpent». Det er frustrerande, fortel Teigen.

Han meiner at det må sørgjast for at reiselivet i Noreg er sterkt òg etter pandemien.

– Vi har sjølvsagt forståing for at omsynet til liv og helse trumfar alt under ein pandemi. Men vi har inga forståing for at ein utan lokale vurderingar innfører tiltak som fører til tapte arbeidsplassar og langvarige konsekvensar for ei heil næring og enkeltpersonar, seier han.

