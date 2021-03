Grensestasjon i Trøndelag skal hjelpe dagpendlarane

innenriks

Den nye grenseovergangen skal liggje på Murumoen. Opningstida der og på Riksåsen blir frå klokka 6 til 18.

– Vi ser no at det er eit behov for å auke talet på opne grenseovergangar for å lette situasjonen spesielt for dagpendlarar. Derfor opnar vi ein ny grenseovergang og utvidar opningstid ved ein annan, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i ei pressemelding.

Noreg stengde i praksis grensene 29. januar, men har opna for dagpendlarar frå Sverige og Finland som må følgje strenge testkriterium. Berre utvalde grenseovergangar er opne.

