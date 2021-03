25 nye smitta i Drammen

innenriks

Kommuneoverlege John David Johannessen seier dei er ekstra forsiktige med å trekkje konklusjonar på grunnlag av rapporterte smittetal i helgane, og at 25 nye smitta kan vere lågare enn det reelle smittetalet.

Årsaka er at mange av dei som det siste døgnet har fått svar på koronatestane sine, testa seg for koronasmitte fredag. Det er ikkje uvanleg at prøver tekne laurdag og søndag, først blir analysert når det blir kvardag igjen.

– Vi må derfor anta at dagens rapporterte smittetal er litt lågare enn det reelle smittetalet og vere førebudd på at vi kan få noko unaturleg høge tal dei næraste dagane, seier Johannessen.

Han seier dei likevel har forventningar om at smittetala snart vil snu og bli reduserte som følgje av dei strenge restriksjonane som er innførte, seier Johannessen.

Dei siste 14 dagane er det påvist 577 nye smittetilfelle. Søndag vart det meldt om 558 nye tilfelle dei siste to vekene.

Sidan byrjinga av mars i fjor har 3.064 personar busette i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personar har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

(©NPK)