Usemje i LO om rusreforma

innenriks

«Høyre-regjeringens forslag er ikke en helsereform, men i første rekke en avkriminaliseringsreform», skriv landsstyret i Fagforbundet i ei fråsegn, ifølgje Klassekampen.

Forbundet tek klart avstand frå prinsippet om ein generell avkriminalisering av narkotikabruk og det å ha narkotika til eige bruk.

Dei ønskjer straffritak for rusavhengige, men opnar for at brukarar utan rusproblem skal kunne følgjast opp av politiet, skriv avisa.

I tillegg er Fagforbundet, som ber Stortinget avvise reforma og sende henne tilbake til regjeringa, kritiske til at rusavhengige ikkje blir sikra behandling.

Fellesorganisasjonen er det LO-forbundet som tydelegast støttar reforma.

– Vi reagerer sterkt på at Fagforbundet vel å gå imot faglege råd og utsetje rusreforma. Straff fungerer ikkje. Det har lite eller ingen førebyggjande effekt og skaper ei uforholdsmessig stor byrde for dei som blir straffa, seier FO-leiar Mimmi Kvisvik.

Ho seier at ingen lever eit liv i rus fordi dei vil, og at det alltid er andre årsaker som ligg bak.

– Det er synd at Fagforbundet no vel å spenne bein på ein av dei viktigaste sosialpolitiske reformene i vår tid. Vi veit at medlemmene deira gjer ein kjempejobb i tenestene, den burde dei fått lov til å gjere, seier Kvisvik.

(©NPK)