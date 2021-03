UiO opnar lesesalar og forsterkar testinga

innenriks

Dei som er på campus blir bedne om å teste seg to gonger i veka for å halde smittesituasjonen under kontroll, skriv UiO på nettsidene sine.

– Vi har jobba intenst for å få på plass eit forsvarleg tilbod for studentane etter at smittetala igjen auka veldig i regionen vår. Vi har hatt tett dialog med helsestyresmakter og Oslo kommune og forsterkar no testing slik at vi kan ha opne lesesalar i ein situasjon med høgt smittetrykk, seier UiO-rektor Svein Stølen.

To av lesesalane, og dessutan masterlesesalsplassar, opnar måndag 22. mars frå klokka 9.

For studentar som ønskjer å nytte seg av tilbodet om opne lesesalar, blir det sterkt tilrådd at dei testar seg to gonger per veke.

– Vi har sett før at studentane gjer det dei kan for å bidra til å halde smitten nede og campus open. Det veit eg dei vil halde fram med, seier Stølen.

