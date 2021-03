Tredje rullebane på Oslo lufthamn ikkje med i NTP – flyplassar i nord blir prioritert

innenriks

Det har lenge vore diskusjonar om å utvide Oslo lufthamn, Gardermoen med éin rullebane, men prosjektet kom ikkje med i nasjonal transportplan for 2022–2033.

– Regjeringa vil arbeide vidare med ein strategi for norsk luftfart og med det komme tilbake med vurderingar knytt til spørsmålet om bandlegging av areal for ein tredje rullebane på Oslo lufthamn Gardermoen, skriv regjeringa i stortingsmeldinga.

Til NTB forklarer samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) at koronapandemien gjer at det blir feil å ta ei avgjerd om utviding av Gardermoen.

– Viss vi skal ta lærdom av pandemien og utviklinga, så har vi sett eit betydeleg skifte med nedgang i luftfart, det er det ingen tvil om, men eg trur òg det er for tidleg å konkludere med langsiktige effektar, seier Hareide.

– Nedgangen kan bli varig

Han peikar på at sjølv om mange nok vil bruke fly for å reise på ferie når moglegheita opnar seg igjen, kan det bli ein varig nedgang i luftfarten på grunn av mindre forretningsorientert trafikk, fordi fleire vil føretrekkje digitale møte.

Nyheita får Lan Marie Berg og Miljøpartiet Dei Grøne til å juble.

– I ein elles eksosgrå motorvegplan er det eit lite lyspunkt at regjeringa opnar for å skrote planane om ein tredje rullebane på Gardermoen. Det er gode nyheiter for klima og miljø, men det hjelper lite når regjeringa samtidig reduserer ambisjonane for jernbaneutbygging kraftig, seier ho til NTB.

Byutvikling i Bodø

I NTP er det sett av fem milliardar kroner til luftfart. Dei er i hovudsak sett av til ny flyplass i Mo i Rana, og dessutan flytting av flyplassen i Bodø.

Ein rapport frå Oslo Economics på oppdrag frå Avinor har konkludert med at ein ny flyplass i Mo i Rana ikkje er samfunnsøkonomisk lønnsam. Rapporten viser til milliardtap. Det har òg vore sprikjande konklusjonar om den samfunnsøkonomiske lønnsemda til den nye lufthamna i Bodø.

– Ja, men den eine flyplassen handlar i realiteten om eit byutviklingsprosjekt i Bodø. Vi må gjere noko med Bodø lufthamn uansett, og ta den avgjerda no. Vi må bruke mange milliardar òg om vi vel å la Bodø lufthamn bli på same stad, seier Hareide.

