Statsministeren klar til å betale eventuell koronabot

– Eg tenkjer at vi alle, både restauranten og vi, vil få ei vurdering av om dette blir definert som eit arrangement, når tre familiar er ute og et, men er meir enn ti. Det er det opp til politiet og juristane å vurdere, og i så fall så må vi betale bota. Det er ikkje ei unnskyldning for at vi gjorde den feilen. Eg burde ha visst betre, seier statsministeren til NTB.

60-årsfeiringa til statsministeren i Geilo i vinterferien, er no under etterforsking. Politiet jobbar med å finne ut om det har skjedd brot på koronaforskriftene.

Booka tre bord

Saka vart avslørt av NRK. Den handlar både om at Solberg-familien møttest 14 personar på laurdagskvelden i ei leigd leilegheit for å ete sushi, men òg at dei var 13 stykke ute på restaurant på fredagskvelden, vel å merke utan at statsministeren var med.

Statsministeren seier at dei booka tre bord på ein restaurant som var open for alle, med godt smittevern.

– Eg veit at grensa var ti personar på arrangement, men då har eg ikkje reflektert over at det som var summen av talet på personar her, som bikka over, sa Solberg då ho fekk spørsmål om dei moglege smittevernbrota på ein pressekonferanse fredag.

– Inga unnskyldning

Solberg understrekar sushisamlinga på laurdagskvelden, som oversteig ti personar, ikkje var planlagd.

– Det var ein litt sånn tilfeldig ting som skjedde, og der burde eg ha gjort noko anna.

Ho vedgår at reglane er komplekse, når sjølv statsministeren ikkje klarer å følgje heilt med.

– Dei er komplekse. Og det er særleg kompleks når vi har lokale og nasjonale vedtak litt om kvarandre. Samtidig er det inga unnskyldning for at eg ikkje kunne reglane godt nok, eg har lyst til å understreke det. Eg trudde eg kunne dei, derfor sjekka eg ikkje, seier Solberg.

