Noreg sa frå seg opsjon på nesten 700.000 vaksinedosar

innenriks

I fjor haust betalte Noreg inn 61 millionar kroner til vaksinemekanismen Covax.

Det gav Noreg ein opsjon på i alt 1,9 millionar vaksinedosar frå fleire ulike leverandørar.

I november kom første moglegheit til å realisere opsjonen. Noreg vart då kontakta av vaksinealliansen Gavi med tilbod om kjøp av vaksinedosar frå tre produsentar: AstraZeneca, Sanofi/GSK og Pfizer/Biontech.

Men Noreg avslo.

I staden valde regjeringa å overføre dosane til fattige land.

Betalt med bistandspengar

Det var bistandsavisa Development Today som skreiv om transaksjonen først. Saka er òg omtalt i Bistandsaktuelt.

NTB har i ettertid stilt ei rekkje spørsmål til Utanriksdepartementet for å prøve å få svar på i om dette er vaksinedosar som Noreg kunne ha nytta seg av sjølv, som eit tillegg til dei dosane vi allereie får via EU.

Men svara er tvitydige.

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) seier det ikkje er snakk om at Noreg har donert vekk vaksinedosar som var meint for den norske befolkninga. Investeringa i Covax vart gjord over bistandsbudsjettet, påpeikar han.

– I teorien er det kanskje ei moglegheit for at Noreg kunne ha kravd desse vaksinane til eige bruk, i staden for det som var utgangspunktet, nemleg å sikre utsette helsearbeidarar i fattige land, seier Ulstein til NTB.

Men det ville ikkje ha vore riktig, meiner han, all den tid Noreg allereie får vaksine frå nøyaktig dei same produsentane gjennom samarbeidet med EU.

– Det har ikkje vore aktuelt for regjeringa, og det er eg glad for.

Overført i februar

I februar i år kunne Gavi informere norske styresmakter om at i alt 677.000 vaksinedosar var overførte, i tråd med avgjerda som vart teken i november.

Det er venta at Noreg òg vil gi frå seg den resterande opsjonen på 1,2 millionar dosar, men dette er ikkje formelt vedteke.

Noregs spesialutnemnde globale helseambassadør John-Arne Røttingen forklarer at investeringa i Covax òg var meint som ein forsikringspolise. Då investeringa vart gjord, var tanken nemleg at Noreg kunne bruke Covax som ei nødhamn dersom det ikkje kom nok vaksinar frå EU.

Men då Gavi tok kontakt i november, var norske styresmakter tryggare på at leveransane frå EU ville komme.

– Då takka vi nei som land og overførte desse opsjonane til dei fattigaste landa, seier Røttingen.

Vil unngå dobbeltspel

Ifølgje Røttingen inneber ikkje samarbeidet med EU noko juridisk forbod mot leveransar frå Covax.

Men vurderinga til regjeringa har vore at det ville svekkje Noregs forhandlingsposisjon å inngå to ulike avtalar samtidig om leveransar frå dei same vaksineprodusentane.

Det har derfor vore uaktuelt for regjeringa å ta i bruk alternative kanalar for å kjøpe vaksine frå dei same legemiddelselskapa som Noreg får leveransar frå gjennom samarbeidet med EU.

Ulstein minner om at EUs medlemsland frivillig har valt å donere ein del av sine eigne vaksinedosar til Noreg.

– Då kan vi ikkje samtidig ta vaksinar som er tiltenkt dei fattigaste landa i verda, fastslår han.

– Det trur eg dei fleste vil forstå er svært lite solidarisk.

(©NPK)