Nakstad om Solbergs brot på smittevernråd: − Folk ønskjer likskap for lova

– Eg skal innrømme at det er veldig komplisert dette her, og særleg kor mange som kan samlast i ulike samanhengar. Dette har vorte endra mange gonger. Utan å unnskylde, så er det klart at det kan vere komplisert, seier Nakstad til VG.

Solberg samla ifølgje NRK familien to kveldar på rad og var fleire enn ti personar som åt middag saman. Ho har beklaga at det skjedde. Samlingane var på Geilo i vinterferien.

Nakstad seier at etterlevinga til politikarar ikkje nødvendigvis oppmodar til å bryte reglane.

– Men folk ønskjer likskap for lova, seier han.

Han seier at han ikkje kjenner alle detaljane, men seier statsministeren ikkje har brote ei forskrift, men eit råd.

