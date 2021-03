Mann i 40-åra sikta for overgrep mot barn

innenriks

Mannen vart arrestert i byrjinga av desember i fjor etter at Sørvest politidistrikt hadde fått tips av Kripos om materialet. Tipset kom frå National Center for Missing & Exploited Children i USA i slutten av juli, skriv Stavanger Aftenblad.

Mannen hadde på det tidspunktet arbeidd i ein barnehage i Sandnes i fleire år.

Politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sørvest politidistrikt seier til avisa at mannen er sikta for seksuell omgang med eigne barn under 14 år, seksuell handling mot fire barn i barnehagen og for å ha ei større mengd bilete og filmar som seksualiserer barn og framstiller seksuelle overgrep mot barn. Nokre av bileta var tekne av barn i barnehagen.

– Sikta erkjenner brot av straffelova paragraf 311, som gjeld overgrepsmateriale. Han erkjenner vidare å ha gjort seg skuldig i seksuelle handlingar i barnehagen og mot eige barn, seier Soma.

Direktør for oppvekst Torill Jacobsen Kind i Sandnes kommune opplyser at mannen ikkje lenger jobbar i barnehagen.

