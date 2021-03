Hareide: – Må vere ærlege på at mange er avhengige av bilen

innenriks

– Det vil komme nye teknologiske moglegheiter, som vil gjere at berre det å køyre bil vil bli ei anna oppleving, når bilane går av seg sjølve. For klimabevisste, miljøvennlege personar i Distrikts-Noreg trur eg dei ser at bilen vil gi eit heilt anna klimaavtrykk når det blir nullutsleppsbilar, enn bensin- og dieselbilar som dei har i dag, seier Hareide til NTB etter framlegginga av Nasjonal transportplan (NTP).

Statsråden peikar òg på at det blir lagt opp til auka kostnader for klimautslepp.

– Men det er ein heilskap. Eg har sjølv vakse opp med at viss ein ikkje rakk bussen ti over åtte, så gjekk neste buss ti over åtte dagen etter, medan no bur eg i ein by der det går buss kvart kvarter. Det viser at det er lettare å tenkje at ein skal leve utan bil i store byar, og det må vi nok ta innover oss, seier samferdselsministeren.

På oppfølgingsspørsmål om kva Nasjonal transportplan gjer for kollektivtilbodet i distrikta, peikar Hareide mellom anna på satsinga på sykkelvegar i heimkommunen Bømlo.

– Kollektivtilbodet vil òg bli forbetra i byområde med byvekstavtalar, men vi må vere ærlege med å seie at mange opplever at dei er avhengige av bilen. Det viser vi forståing for med denne NTP-en, seier han.

