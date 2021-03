Fylkeslege: Påskegjester frå høgsmitteområde bør i karantene før framkomst

innenriks

Ho oppmodar òg påskegjester frå høgsmitteområde til å ta ein hurtigtest dei siste 24 timane før avreise og til å ta endå ein test på dag fem i kommunen ein besøkjer.

Dei som har hatt besøk frå raudt område i påska, bør, viss mogleg, ha ein sjølvpålagd karantene på ti dagar etter besøket, seier ho i ei pressemelding.

I Troms og Finnmark er det for tida eit ganske lågt smittetrykk, men fylkeskommunen er bekymra for at muterte virus kan føre til store utbrot i fylket.

Råd til regjeringa for påskeferien er å unngå reiser som ikkje er strengt nødvendige og å ha færrast moglege kontaktar. For personar i område med mykje smitte, har helseminister Bent Høie (H) åtvara mot å reise på påskebesøk, overnattingsbesøk og hotell.

