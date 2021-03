Fleire universitet skal få utdanne legar og psykologar

innenriks

– Vi opphevar det mange har opplevd som ein uheldig og lite konsekvent monopolsituasjon som tilgodeser eit fåtal institusjonar og studiestader, seier minister for høgare utdanning Henrik Asheim (H) til Aftenposten.

Stortingsmeldinga skal formelt vedtakast i statsråd fredag.

Strevar med rekruttering

Samtidig er det stor etterspurnad etter spesielt juristar, psykologar og legar. I 2020 vart det innført krav om at alle norske kommunar skal ha psykolog, men over halvparten av kommunane strevar med rekrutteringa. Mange små kommunar seier òg at dei har behov for fleire juristar.

– Det er veldig mange som vil ta desse utdanningane, og mange kvalifiserte får i dag ikkje studieplass, heiter det i ei pressemelding frå Kunnskapsdepartementet.

No foreslår regjeringa å endre dette. Det vil bety at til dømes Universitetet i Agder kan tilby psykologi, medan BI i Oslo kan tilby master i forretningsjuss.

Eigen prosess for medisin

Når det gjeld medisinstudiet, vil regjeringa setje i gang ein prosess om korleis utdanninga skal dimensjonerast, ifølgje Asheim.

– Prosessen skal involvere sektoren for høgare utdanning og dei regionale helseføretaka, seier han til Aftenposten.

I dag er det berre universiteta i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø som får utdanne legar.

Asheim understrekar at endringane ikkje vil gå på kostnad av det faglege nivået.

– Det vil vere dei same krava til godkjenning som i dag, seier han.

Frp: Rart

Frp har tidlegare foreslått å fjerne gradsforskrifta, som mellom anna definerer kva grader og yrkesutdanningar med beskytta tittel som kan tildelast av universitet og høgskular.

Frps utdanningspolitiske talsperson Roy Steffensen meiner det er gledeleg at regjeringa delvis kjem partiet i møte.

– Regjeringa aksepterer prinsippet om at fleire studiestader skal få utdanne fleire yrke, det er veldig positivt. Men det er rart at dei ikkje òg endrar på medisinstudia. Vi utdannar berre halvparten av legane vi treng, resten må ta utdanninga si i utlandet. Samtidig veit vi at Universitetet i Stavanger står klar og vil utdanne fleire, då bør vi fjerne hinderet som ligg der og auke kapasiteten her heime, seier han til NTB.

